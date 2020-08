Club Guarrato: «Salvate il Trapani Calcio. Fatelo presto e onestamente»

«FATE PRESTO: Così titolo’ il Sole24ore, alla fine del 2015, quando l’Italia stava sprofondando sotto il peso della Spread oltre i 500 punti. Adesso lo stesso vale per il Trapani calcio». L’appello è dei tifosi appartenenti al Club Guarrato verso «coloro che hanno interesse ad investire in questa società. Sappiamo tutti benissimo quali sono le colpe di questo nostro default calcistico. Siamo giunti alla retrocessione, non a causa di coloro che scendevano in campo ma a causa di inadempienze amministrative obbligatorie per legge. Siamo tifosi e – si legge- quindi ragioniamo più col cuore che con la testa ma stupidi non siamo. A pochi giorni dalla scadenza all’iscrizione in serie C vogliamo sapere con certezza e con documenti alla mano:

1) A quanto ammontano i debiti e i crediti eventuali della società trapani calcio al 30 giugno 2020;

2) quale sarebbe …









Leggi la notizia completa