Arrestato a Castelvetrano il latitante Francesco Paolo Cammareri detto “Pummaroro”

Nel primo pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia di Trapani, hanno tratto in arresto CAMMARERI Francesco Paolo, detto “Pummaroro” evaso dagli arresti domiciliari il 15 luglio scorso strappandosi via il braccialetto elettronico, rinvenuto nei pressi dell’abitazione, facendo perdere le proprie tracce.

Cammareri, che vanta numerosissimi precedenti penali alcuni dei quali particolarmente rilevanti e connotati da un indole violenta, è stato arrestato circa un anno fa perché ritenuto responsabile, assieme ad altri complici ancora ignoti, della drammatica rapina messa a segno nel gennaio del 2019 ai danni dei coniugi Salone, picchiati e narcotizzati nella loro villa di Casa Santa, venendo, di recente, sottoposto agli arresti domiciliari” nella sua abitazione nel Rione San Giuliano dove lo chiamano “Padrino” per i contatti, da lui millantati, con esponenti di Cosa Nostra.

L’odierno risultato scaturisce da attività info investigativa immediata messa in atto dai militari …









