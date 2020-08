Anticipo del pagamento delle pensioni per il mese di settembre 2020: il calendario

REDAZIONE – Anche per il mese di settembre 2020, il pagamento presso gli sportelli postali dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e sarà distribuito su più giorni.

L’anticipo del pagamento delle pensioni è stato stabilito allo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli ufficio postali in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Il pagamento avverrà secondo il seguente calendario, in base alla lettera iniziale del cognome dei titolari delle prestazioni:

GIORNO

DATA

DA

A

MER

26/08/2020

A

B

GIO

27/08/2020

C

D

VEN

28/08/2020

E

K

SAB

29/08/2020

L

O

LUN

31/08/2020

P

R

MAR

01/09/2020

S

Z









Leggi la notizia completa