Valderice, migranti scappano da Villa Sant’Andrea. Ricerche in corso

Continuano le ricerche dei 24 migranti scappati domenica dal centro di accoglienza Villa Sant’Andrea a Valderice.

Le Forze dell’Ordine in questi giorni hanno rintracciato e bloccato due delle persone che si sono allontanate dal centro, altri sono stati avvistati nel territorio di Erice.

Tra i migranti qualcuno si sarebbe infortunato durante la fuga, nell’atto di scavalcare il muro di recinzione del centro. Non è la prima volta che accade, già in passato altri migranti erano scappati dal centro ed episodi del genere si sono verificati anche in altre strutture del territorio.

I migranti scappati sono tra quelli che devono osservare un periodo di quarantena volontaria.











