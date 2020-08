Un’altra nave quarantena in arrivo a Trapani

Un’altra nave quarantena è in arrivo a Trapani. Domani mattina la nave Aurelia raggiungerà lo specchio di mare davanti Trapani, dove stazionerà in rada.

La nave della Snav è stata noleggiata dal Governo. A bordo ci sono 250 migranti, tutti di nazionalità tunisina, di cui 23 positivi al Covid 19. I migranti arrivati a Lampedusa nelle ultime ore si trovavano inizialmente all’Hotspot dell’isola che però sta letteralmente esplodendo con una situazione davvero critica per il numero elevato di persone che stanno arrivando in questi giorni. Il traghetto è in rotta verso Trapani, dove c’è già la nave Azzurra di Gnv.

“Lascia basiti apprendere la notizia dell’ennesimo arrivo di nave quarantena al porto di Trapani ..mentre non è dato ancora al momento capire, nella fase post quarantena, dove il governo intenda traferire i migranti della nave Azzurra risultati negativi al tampone” è il …









