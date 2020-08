Trapani, la solidarietà non va in vacanza. Donati indumenti a famiglie disagiate

Scarpe e indumenti usati ma in buono stato donati a delle famiglie disagiate di Trapani.

L’iniziativa è stata realizzata dall’associazione Avitur che con i propri volontari e simpatizzanti, anche in piena estate, ha continuato ad assistere chi versa nel disagio, nel rispetto delle regole e delle disposizioni vigenti anti Covid.

“Il volontariato non conosce ferie, ne vacanze, anzi dovremmo tutti raddoppiare il nostro impegno al servizio dei più bisognosi proprio perche’, vivendo un periodo terribile e difficile per il diffondersi di questo terribile virus ,non possiamo aspettare ancora ma dobbiamo impegnarci tutti insieme ad aiutare chi vive nella disperazione rispettando il decreto in vigore”, dichiara il presidente di Asvitur Trapani Giacomo Li Causi. “Ne approfittiamo,come abbiamo fatto nelle ultime settimane, per lanciare ancora una volta un appello importante. Abbiamo bisogno di una sede dove poter continuare le nostre iniziative benefiche, se qualcuno pu& …









