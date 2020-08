Trapani, il Comune si prepara ad assumere 44 persone

Il Comune di Trapani si appresta ad assumere 44 persone. E’ il piano assunzioni deliberato dal Comune nel Piano triennale del Fabbisogno del personale per il triennio 2019-21. Le figure che il Comune assumerà riguardano personale amministrativo e vigili urbani.

In particolare il Piano prevedeva inizialmente l’assunzione di 5 vigili urbani; 3 tecnici; 1 assistente di asili nido e 4 istruttori amministrativi/contabili.

Poi il piano è stato ampliato e si punta ad implementare l’organico della polizia municipale.

Per le assunzioni però si dovrà attendere il compimento dell’iter e la pubblicazione sul sito del Comune di Trapani oltre che dei bandi in gazzetta Ufficiale.









