Trapani, furto alla “Chiazza”: rubata rastrelliera del Comune insieme a diverse biciclette

Un singolare furto è avvenuto ieri in Piazza ex Mercato del Pesce a Trapani. Tra le 15:30 e le 17:00 del pomeriggio, una delle due rastrelliere presenti in uno dei luoghi simbolo della città è stata rubata insieme alle diverse biciclette che vi erano legate.

A dare l’allarme, un uomo in vacanza in città ma di origine trapanese che, non vedendo più la propria bicicletta, si è inizialmente domandato se la rastrelliera fosse stata spostata altrove prima di comprendere cosa invece era appena accaduto. Allo stesso malcapitato, purtroppo, anche lo scorso anno era stata rubata la bicicletta.

I vigili urbani hanno confermato di non aver spostato nessuna rastrelliera nel pomeriggio di ieri ed ora si alza forte la richiesta di maggiori controlli ed ulteriori telecamere. All’assessore alla Polizia Municipale La Porta, basito difronte all’ennesimo atto delinquenziale, spetterà ora dare delle risposte in …









