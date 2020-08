Trapani, al via domani la II edizione del “Ping Pong Open Air”

Una due giorni nel segno dello sport in Piazza Vittorio Veneto a Trapani. Domani e venerdì 21 Agosto si svolgerà la seconda edizione del “Ping Pong Open Air”, iniziativa promossa dal Comitato Regionale Sicilia della Federazione italiana tennis tavolo in segno di una ripartenza contro il Covid-19. La manifestazione sportiva si svolgerà nel rispetto delle regole a contrasto del virus; gli organizzatori, dell’Asd Tennistavolo Buseto-Trapani in collaborazione con il Comune di Trapani, hanno predisposto un punto con gel igienizzante e termoscanner. Arriveranno nel capoluogo pongisti da Palermo e Catania: previsti tornei femminili, maschili per le varie categorie FITET e un torneo amatoriale.

Raduno, per entrambe le giornate, a partire dalle 16.30. La quota prevista per la partecipazione ad ogni gara è di 5 euro.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni:

Salvatore Rodi 391 13398622

Dario Incamicia 351 0177747









