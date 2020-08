Sicilia, tutti in campo per cercare Gioele. Gli ultimi aggiornamenti 

Tutti in campo per cercare Gioele. Anche se le speranze di trovarlo vivo si fanno giorno dopo giorno più flebili, dopo che lamadre,Viviana Parisi, è stata trovata morta ai piedi di un traliccio e al suo bambino che ancora non si trova dopo 15 giorni. Forse, Viviana Parisi ha ucciso il piccolo Gioele, seppellito il corpo, e poi si è suicidata. Oppure, qualcuno l’ha aggredita. Viviana sarebbe morta dopo un’agonia di qualche ora, probabilmente lo stesso giorno della scomparsa o il giorno dopo. «Per un’emorragia, in seguito alle pesanti fratture che erano sul corpo, ma non in testa», dice il legale della famiglia, Pietro Venuti.

L’avvocato Claudio Mondello, altro legale della famiglia, cugino del marito della donna rivela: «Un certificato dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, datato 17 marzo, dice che Viviana aveva paranoia e crisi …









