Sicilia, per il caso del bambino ucciso a botte è stata fermata anche la madre

La Procura ha disposto il fermo anche della madre 23enne del bambino di un anno e mezzo morto lunedì nell’ospedale di Modica, nel Ragusano, e che presentava lesioni sul corpo. In precedenza era stato fermato dalla polizia il convivente della donna, un 32enne che però non è il padre del piccolo. Nei loro confronti sono stati ipotizzati i reati di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia. I due sono stati condotti in carcere.

Lividi sul corpo del piccolo – Il piccolo, di nome Evan, presentava lividi sul collo e sul corpo. Era stata proprio la madre, vive in una casa popolare di Rosolini, in provincia di Siracusa, a chiamare l’ambulanza ed era stata per questo immediatamente interrogata dagli agenti del commissario di Modica.



Il padre aveva presentato un esposto – A luglio il padre del piccolo aveva presentato in Liguria, dove lavora, un esposto per maltrattamenti contro …









Leggi la notizia completa