Scrive Albastar, sui voli da Trapani e le cancellazioni 

Gentilissimi,

con riferimento all’articolo Coronavirus, “Albastar cancella i voli da Trapani per la Francia”per correttezza si segnala che NESSUN VOLO diretto TRAPANI -LOURDES è stato cancellato, evidenziando quindi nessuna riduzione di movimenti aerei da/per aeroporto di Trapani, ma sono stati cancellati i voli ROMA FIUMICINO – LOURDES che hanno marginalmente potuto coinvolgere il territorio trapanese in quanto i passeggeri che desideravano raggiungere Lourdes lo avrebbero fatto arrivando con i nostri collegamenti da/per Trapani via Roma.

Inoltre non è stato creato nessun disagio ai passeggeri perché le prenotazioni verso Lourdes erano pressochè inesistenti stante la situazione contagi in Francia (anche se Lourdes non risulta interessata da nuovi contagi rispetto ad altre aree della Francia ).



Grazie e cordiali saluti,



Silvia Ruscitto

Marketing & Customer Care Manager



Albastar S.A.









