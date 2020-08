Noleggio abusivo di gommoni a Trapani e nelle Egadi. Sanzioni per 20 mila euro

Noleggio abusivo di barche e gommoni a Trapani e nelle Egadi. I Carabinieri hanno elevato sanzioni per 20 mila euro.

Durante la settimana di ferragosto, i Carabinieri del Battello Pneumatico 405 dislocato a Favignana, in servizio alle Isole Egadi, hanno incentrato la maggior parte dei servizi svolti in attività finalizzate al controllo sull’uso commerciale (noleggio – locazione – diving center immersioni subacquee) effettuata dalle unità da diporto visto il massiccio afflusso di turisti giunto sulle nostre coste per le vacanze estive.

Durante i serrati controlli messi in atto sono state riscontrate diverse irregolarità ed un utilizzo difforme delle norme che regolano predette attività in particolare quella del noleggio abusivo di imbarcazioni con e senza conducente, per questo sono state elevate nr.9 (nove) sanzioni amministrative per un totale di 19.908,00 euro e con sospensioni di nr.5 patenti da 1 a 3 mesi.

Il fenomeno del noleggio con conducente a …









Leggi la notizia completa