Il relitto, che giace a una distanza di 100 metri dalla costa a due metri di profondità, contiene un carico formato da anfore, delle quali rimangono pochi resti, e da 13 lastre di pietra rettangolari ancora visibili, delle dimensioni di 80/90 cm per 100/130 cm, alte circa 15 cm, che quasi certamente dovevano essere utilizzate come elementi architettonici o per lavori edili.

L'articolo Nave romana trovata nelle acque di Marausa, relitto messo in sicurezza (FOTO)









