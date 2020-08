Miss Mondo a Castelvetrano, coinvolti artisti locali

Si è svolta al Baglio Trinità di Castelvetrano la tappa speciale di Miss Mondo Italia organizzata dalla DB model di Valeria Pellegrino e Mario Vitolo agenti esclusivisti di miss Mondo Calabria e Sicilia.

Per il titolo di semifinalista nazionale assegnato ieri sera alla concorrente Janis Avellone 18 anni di Palermo alta 1.80 con la passione per il pianoforte . Janis Avellone concorrera’ anche per il titolo di,miss, MONDO Sicilia alla prossima ed imminente finale Regionale insieme alle altre vincitrici delle tappe siciliane e alle miss in classifica del Baglio Trinità: Cristina Mortillaro, Asia Avellone, Giulia Celesia, Marta Siragusa, Erika Gruppuso e Eliana Ciaravino che vince il titolo di MISS MONDO WEB By Agricola con 790 voti .

Tra i tanti impedimenti, dovuti alle restrizioni anti Covid, la serata si è svolta in ordine e con l’attenzione di un pubblico coinvolto dalla bellezza delle concorrenti e dalla performance …









Leggi la notizia completa