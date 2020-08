Mazara: furto e atti persecutori. Arrestato dai Carabinieri 27enne mazarese

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno arrestato ieri sera in flagranza di reato, LUPO Alessandro cl. 93, mazarese, soggetto ben noto ai militari operanti ed alla comunità tutta, in quanto responsabile di furto in abitazione e atti persecutori.

Le indagini condotte dal Luogotenente Maurizio Giaramita – Comandante della Stazione di Mazara del Vallo – in stretta collaborazione con la Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo alle dipendenze del Mar. Maggiore Vincenzo Fontana, hanno consentito di individuare finalmente l’autore di una serie di reati che ormai, da diverse settimane, era diventato l’incubo dei cittadini.

I primi episodi risalgono ai giorni antecedenti il ferragosto allorquando il ventisettenne, veniva indicato come presunto autore di un grave incendio che ha visto interessato un appartamento del centro storico. Pochi giorni dopo, l’uomo è stato protagonista di una serie di danneggiamenti che hanno coinvolto privati cittadini …









Leggi la notizia completa