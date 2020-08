Estate, questa sera due rassegne teatrali in Provincia

Continua l’animazione dell’estate 2020 promossa ed organizzata dalle varie amministrazioni comunali.

Questa sera in provincia ci sono due rassegne teatrali, una a Segesta ed una a Salemi.

Per quanto riguarda Segesta, si tratta di ELENA da Euripide è una tragedia di Euripide, rappresentata per la prima volta nel 412 a.C. L’opera è un esempio di tragicommedia che ruota attorno al gioco degli equivoci e in cui l’elemento tragico è meno importante.

L’opera con Viola Graziosi e Graziano Piazza avrà inizio alle ore 19.45.

A Salemi invece all’interno del Castello Normanno svevo alle ore 21.00 avrà inizio “ConSorte” sulla regia di Giacomo Guameri con Oriannna Martucci.

La rappresentazione è inserita all’interno della rassegna teatrale “Carminalia” organizzata dall’associazione “Peppino Impastato”.









