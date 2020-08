Coronavirus, impennata di contagi. In Sicilia 45 nuovi positivi, in Italia 642

Nuova impennata di contagi da Coronavirus in Sicilia e in Italia.

Sull’Isola, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 45 nuovi positivi al Covid-19. I ricoveri salgono a 61, e due in più in terapia intensiva che in totale sono 8. Gli attuali positivi in Sicilia sono 766, nell’ultimo giorno è guarita solo una persona.

Sono 705 in isolamento domiciliare. Da ieri sono stati eseguiti 2406 tamponi. In totale, dall’inizio dell’epidemia sono 3838 le persone contagiate mentre sono 2.796 i guariti.

Dei nuovi contagiati ecco la situazione per provincia: 1 a Trapani, 2 a Messina, 1 Siracusa, 7 Ragusa, 1 Agrigento, 23 a Catania, 10 a Palermo ma si tratta di migranti che si trovano a Lampedusa e che vengono registrati nel capoluogo.

In Italia oggi si sono registrati 642 nuovi positivi al Coronavirus, un’impennata preoccupante rispetto ai 403 casi di ieri. C’è da dire che sono stati fatti anche oltre 71 mila tamponi, rispetto ai quasi 54 mila di ieri. Era dal 23 maggio che non si …









