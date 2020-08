Coronavirus, bambino positivo in Sicilia 

C’è anche un bambino tra i nuovi casi di coronavirus in Sicilia.

Il bambino fa parte di un gruppo altri nove positivi al coronavirus da aggiungere al bollettino di ieri e non ancora registrati nei dati ufficiali perché emersi nel tardo pomeriggio.

Dei nuovi casi quattro sono nell’area iblea, tra i quali un bambino, altrettante in zona etnea e un’altra nel Messinese.

I nuovi contagiati sono riconducibili ai viaggi all’estero e in particolare al focolaio maltese. Tra gli otto nuovi pazienti del Ragusano, difatti, almeno tre, tutti giovanissimi, erano entrati in contatto con i residenti tornati in questi giorni da un viaggio a Malta e risultati positivi, mentre in provincia di Messina, a Torrenova e a Sant’Agata di Militello, sono state segnalate due infezioni nella stessa cerchia di amici rientrata da una vacanza a La Valletta.

