CIFA Trapani, incontro a Erice con l’Assessore Genco: iniziative comuni per lo sviluppo del territorio

Il segretario provinciale di C.I.F.A. Italia, Gaspare Ingargiola, è stato ricevuto dall’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Erice, Paolo Genco. Nel corso del cordiale incontro, Genco ha rappresentato ad Ingargiola la necessità e possibilità di intraprendere iniziative comuni per lo sviluppo del territorio ericino. Si è pertanto parlato di formazione professionale per i lavoratori degli enti pubblici; l’Assessore Genco ha dato disponibilità all’utilizzazione di locali comunali per una serie di meeting programmati nel prossimo mese di novembre e ciò grazie anche al supporto dell’arch. Maria Teresa Tilotta, imprenditrice nel settore turistico nonché delegata C.I.F.A. per il Comune di Erice.

Presente all’incontro anche la dott.ssa Chedia Ayadi, Responsabile provinciale Uni PMI – Settore Artigianale, che ha proposto l’organizzazione di attività per la ripresa del …









Leggi la notizia completa