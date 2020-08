A Marsala la festa di San Matteo si fa sui social

Quest’anno la festa di San Matteo a Marsala sarà anche occasione per raccontare la chiesa a lui intitolata, la storia e la bellezza contenuta in quest’antico edificio.

A causa delle restrizioni anti-Covid non sarà possibile programmare eventi culturali in presenza. Questo racconto verrà fatto quindi attraverso i social media. “Condivideremo la storia della chiesa e le opere d’arte in essa custodite allestendo in itinere un album di foto e testi, una rubrica speciale che verrà pubblicata nella pagina Facebook e nel profilo Instagram della parrocchia che aiuterà poi fisicamente a visitare la chiesa guardandola però con un occhio nuovo e forse più attento. La condivisione comincerà Domenica 23 agosto e si concluderà Domenica 13 Settembre, sarà strutturata in 22 post attraverso i quali verranno raccontate le opere e le notizie storico-artistiche più importanti della chiesa. …









