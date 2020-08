[12° REGGIMENTO CARABINIERI “SICILIA”] CERIMONIA: 71° ANNIVERSARIO DELL’ ECCIDIO DEI CARABINIERI A PASSO DI RIGANO

PALERMO: Oggi, 19 agosto 2020, ricorre il 71° anniversario della strage avvenuta in località Passo di Rigano di Palermo.

Correva l’anno 1949 quando il 19 agosto, alle ore 18, la banda Giuliano assaltò con bombe a mano e raffiche di mitra la caserma di Bellolampo. I carabinieri in servizio respinsero l’assalto e lanciarono l’allarme.

Subito partirono da Palermo i rinforzi a bordo di “camionette”. Giunti a Bellolampo, effettuarono il rastrellamento dell’area in condizioni difficili sia per l’aspra orografia del terreno sia per l’orario notturno. Visto l’esito negativo, verso le ore 21,00 si avviavano per far rientro nelle proprie caserme.

Ma, intorno alle 21.30, a Passo di Rigano l’ultimo autocarro della colonna fu investito in pieno dalla deflagrazione di una mina tirata da un filo.

La deflagrazione investi il mezzo, con a bordo 18 …









Leggi la notizia completa