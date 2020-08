“Un Borgo di Libri ed Autori 2020”, ultimo appuntamento con il noto giornalista Francesco La Licata

Si svolgerà domani l’ultimo appuntamento della rassegna letteraria “Un Borgo di Libri ed Autori 2020” con la presentazione del libro “L’Ora, edizione straordinaria”. Ospite dell’incontro sarà Francesco La Licata, uno dei maestri del giornalismo italiano. La Licata ha iniziato la sua carriera giornalistica nel 1970, lavorando per “L’Ora di Palermo” e occupandosi dei fatti di cronaca più importanti come la scomparsa del collega Mauro De Mauro o l’assassinio del procuratore Pietro Scaglione. Ha lavorato, inoltre, per “Giornale di Sicilia” e “La Stampa”. Come autore ha scritto “Falcone vive”, la prima intervista concessa dal giudice e ripubblicata nel 1992 dopo la Strage di Capacità. Recentemente è stato tra gli sceneggiatori de “Il Traditore” che ha ricevuto il “Nastro d’Argento 2019” e il “ …









Leggi la notizia completa