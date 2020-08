Trapani, i guasti alla condotta fognaria di via Marsala. Cantiere ancora aperto

Continuano a Trapani i lavori “di somma urgenza” per la riparazione della condotta fognaria in via Marsala.

La via Capitano Sieli, che collega via Marsala con via Virgilio, è ancora chiusa per il guasto alla condotta. E’ stata fatta una prima riparazione, poi si è verificata un’altra perdita con la fuoriuscita di reflui in corrispondenza dei binari ferroviari. Adesso si continua a lavorare fino alla risoluzione della problematica. Ma per mettere fine ai continui guasti alla conduttura serve la realizzazione delle nuova linea, su cui l’amministrazione sta lavorando.









