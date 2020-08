Trapani, conclusi i festeggiamenti patronali nel rispetto delle normative

Si sono conclusi i festeggiamenti patronali di Trapani nel rispetto delle norme anti covid.

«Anche Nostra Signora di Trapani è stata venerata e onorata in modo solenne, anche se in forma ridotta», afferma il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida.

Nel pomeriggio del 16 agosto, alle ore 18,30, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani, attraverso il capo squadra Mario Randazzo, ha reso omaggio, per la Città di Trapani, alla Vergine Maria con la deposizione di una composizione di rose sul fronte di Palazzo Cavarretta. Oltre alla Madonna di Trapani, un omaggio floreale è stato reso anche alle statue di S. Alberto, patrono della città e San Giovanni Battista.

La cerimonia ha visto la partecipazione di Sua Ecc. Mons. Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani, del parroco della Cattedrale Mons. Gaspare Gruppuso, del Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, del Presidente del Consiglio Comunale di Trapani Giuseppe Guaiana …









Leggi la notizia completa