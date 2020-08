Scuole. L’ex Provincia “tradita” dal Comune di Marsala. Così Enologia rischia lo sfratto

Il Comune cede locali all’Università di Palermo, e tiene all’oscuro di tutto l’ex Provincia, in difficoltà nella ricerca di edifici scolastici. La ripercussione? La Facoltà di Enologia e Viticoltura di Marsala rischia di non avere casa.

Sono sempre più burrascosi i rapporti tra il Comune di Marsala e l’ex Provincia di Trapani nell’ irrisolta questione degli edifici da destinare a istituti scolastici.

La notizia degli ultimi giorni è che il Libero Consorzio di Trapani (l’ex Provincia) potrebbe revocare la concessione dei locali di via Dante Alighieri, di cui è proprietario, per la Facoltà di Enologia. E questo perchè il Comune non ha ancora dato seguito all’accordo stipulato oltre un anno fa con il quale si impegnava a trovare delle aule per gli istituti scolastici superiori. Così l’ex Provincia …









