Scuola e coronavirus. “Al Sud mancano 10 mila aule”

Al Nord sono stati trovati quasi tutti gli spazi, al Sud mancano ancora 10 mila aule da individuare.

E’ la stima fatta da Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, in un’intervista al Quotidiano Nazionale, parlando del ritorno in aula per la ripresa dell’anno scolastico in emergenza Covid.

“Un rientro a scuola ordinato in costanza di epidemia è difficile, ma sono fiducioso che tutti i ragazzi torneranno a scuola il 14 settembre. Stiamo producendo il massimo sforzo, ma deve essere chiara una cosa: se non sarà possibile il distanziamento in classe dobbiamo essere tutti convinti che a scuola si dovrà tenere la mascherina”, ha detto Giannelli.

“Della vicenda dei banchi ci sono rimasto molto male: ci era stato garantito dal commissario Arcuri che per l’inizio della scuola ci sarebbero stati e invece, dopo tante …









