Scoperte due piantagioni di droga: distrutte sul posto 270 piante

PALERMO – Continuano i servizi antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale, due sono state le piantagioni individuate ed estirpate ed un uomo è stato tratto in arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti.

I militari della Compagnia di Carini, in due terreni alle porte del centro abitato, hanno individuato, con il supporto nel Nucleo Elicotteri dei Carabinieri, quasi 200 piante di cannabis; a Palermo, nel quartiere Ciaculli, i Carabinieri della Compagnia Piazza Verdi hanno rinvenuto e sequestrato 70 piante di marijuana alte fino a 4 metri, nonché varia attrezzatura per la coltivazione e l’irrigazione.

Lo stupefacente, è stato campionato per le successive analisi quantitative e qualitative a cura del L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) del Reparto Operativo di Palermo e le piantagioni, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono state distrutte sul posto.

Sono in corso le indagini per accertare i soggetti nella cui disponibilit& …









Leggi la notizia completa