Santa Ninfa, stasera Cinema in Piazza con “Tuttapposto”

Anche a Santa Ninfa proseguono gli eventi estivi che stanno animando le nostre città che cercano di rallegrarsi un po dopo la pandemia Covid-19.

Pur rispettando le dovute misure anti-covid, però, le amministrazioni comunali sono riuscite a regalare ai propri cittadini delle serate di spensieratezza all’insegna della musica e del divertimento. Come questa sera, 18 agosto 2020 dove la città di Santa Ninfa sarà coinvolta nel Cinema in Piazza con la visione del film “Tuttoapposto” che alle 21.00 verrà proiettato appunto in Piazza Libertà.









