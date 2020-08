Prigionieri in casa per una fuoriuscita di acqua maleodorante.

Da giorni è diventato molto difficile per una famiglia di Paceco entrare ed uscire da casa a causa della fuoriuscita dalla conduttura pubblica di acqua maleodorante che invade la strada d’accesso non asfaltata.

“Siamo stati costretti a chiamare i carabinieri e denunciare tutto. Non sono più padrona di uscire di casa, nella mia strada privata con i miei bimbi perchè c’è acqua e fango e cattivi odori”, segnala Valentina.









