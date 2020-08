Operazione “Ultima Chance”: sequestrata maxi piantagione di 5100 piante (Video)

GUARDIA DI FINANZA: SEQUESTRATA A SAN MARCO IN LAMIS UNA PIANTAGIONE DI MARIJUANA CON 5100 PIANTE. ARRESTATO IN FLAGRANZA UN UOMO ARMATO E ALTRI TRE DENUNCIATI.

REDAZIONE – I Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia, all’esito di specifica attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo, hanno scoperto e sequestrato in località “Bosco Rosso”, tra i comuni di San Nicandro e San Marco in Lamis, una piantagione di canapa indiana di 5100 piante.All’interno del fondo agricolo i militari hanno fermato e tratto in arresto un soggetto armato di pistola con matricola abrasa, mentre era intento a curare le piante.La piantagione, perfettamente irrigata, era stata organizzata in modo da massimizzare lo sfruttamento del terreno coltivato – ricavato all’interno di un bosco – con piantumazioni molto vicine tra loro. Tutta l’area coltivata era stata recintata con …









Leggi la notizia completa