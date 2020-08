Mazara, vietati i funerali in forma pubblica per Pino Burzotta 

Funerali in forma pubblica vietati, a Mazara del Vallo, per Pino Burzotta. E’ stata autorizzata soltanto la traslazione della salma dalla casa al cimitero comunale.

Della morte di Pino Burzotta, 70 anni, inteso “Pupu nivuro” ci siamo occupati ieri (qui l’articolo).

E’ stato eletto consigliere comunale a Mazara nel 1980 con il Psi e poi è stato consigliere dal ’90 al ’93. In quel periodo è stato anche assessore, sempre in quota Psi. Anche se non è stato mai condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, le sue vicende giudiziarie sono tante. Oltre ad una decina di condanne per assegni a vuoto, nel ’90 è stato raggiunto da un avviso di garanzia per associazione mafiosa. Nel ’93 è stato arrestato per il reato di concorso per abuso d’ufficio, e poi assolto nel 1998. Nel ’94 è stato arrestato nell’ambito dell’operazione antimafia “Petrov”, insieme ai fratelli Luca e Pietro, sfuggiti …









Leggi la notizia completa