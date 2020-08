Dalla proposta avanza proprio della Società Cantera Pianto Romano che nell’ambito della scuola calcio cura tutte le trafile dei giovani, dai primi calci agli allievi, nasce l’innovativo sodalizio con il Marsala Futsal. Il connubio tra scuola calcio e realtà di calcio a cinque, come il Marsala Futsal, è in assoluto un’innovazione nel territorio della provincia di Trapani.

La collaborazione tra la Cantera Pianto Romano e il Marsala Futsal è un progetto a lungo termine, pianificato in cinque anni con possibilità di rinnovo con l’impegno, da parte della scuola calcio, di poter fornire nel prossimo futuro il ricambio generazionale già rodato, al Marsala Futsal. Le due Società manterranno comunque le proprie identità individuali ma saranno accomunate dallo stesso obiettivo e da un unità di intendi tecnici.



