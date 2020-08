Marsala, è un caso nazionale il “Registro dei bambini mai nati” approvato dal Consiglio comunale. Un favore alla lobby “teocon” in vista delle Amministrative?

La scorsa settimana il Consiglio comunale di Marsala, prossimo ormai allo scioglimento in vista delle elezioni Amministrative di ottobre, ha votato quasi all’unanimità, una delibera che personalmente potrei definire “agghiacciante” e che riporta certamente al passato, non tenendo conto anche delle leggi che a partire dagli anni ‘70 hanno riformato il diritto di famiglia garantendo soprattutto alla donna la possibilità di affermare la propria libera volontà di portare avanti una gravidanza o meno.

In una Città come Marsala, quasi alla vigilia delle elezioni Amministrative, 23 consiglieri comunali hanno approvato il “Registro dei bambini mai nati”. Nello specifico si vorrebbe modificare il regolamento cimiteriale in atto rendendo sepoltura al feto abortito con un numero di identificazione e un nome, seppure di fantasia. A questo si accompagnerebbe l’iscrizione in un apposito registro anche contro la volontà della donna e dell& …









Leggi la notizia completa