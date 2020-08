Marsala. Antonio Vinci: “Il Pd non è più il mio partito. Con Di Girolamo rottura completa”

Antonio Vinci, consigliere comunale uscente, lei si ricandida ma questa volta appoggerà Massimo Grillo. Cosa è cambiato rispetto al 2015?

Tutto. Sono stati cinque anni davvero difficili. Sono stato un elettore del Pd e un candidato del Pd per tantissimi anni, ho sempre dato al partito e preteso rispetto per chi come me negli anni ha mostrato senso di abnegazione. L’elezione di Alberto Di Girolamo a sindaco della città di Marsala mi ha fatto scoprire un partito che non può più essere mio. Sono stati cinque anni di silenzi, in cui il sindaco non ha dialogato con la sua parte politica se non per imporre il suo pensiero che doveva andare bene per tutti. Ha creato una frattura di cui oggi deve rispondere all’elettorato.

Cosa l’ha convinta del progetto di Massimo Grillo?

Intanto il fatto che questa condivisione di intenti e …









