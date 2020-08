L’elzeviro di Bonagiuso : Amunì cucì, a mia mi lu po’ diri

Tra le frasi tipiche del sicilianismo, come la etichetterebbe bene una certa moda sciasciana, c’è anche questa: “amunì cucì, a mia mi lu po’ diri”; forse questa non è tra le più pericolose immagini, ma di certo tra quelle che rivelano un’indole, una appartenenza, un codice, una sociologia dei valori. Un risvolto della predica buona che non rivela affatto una pari intenzione di vita.

Ma ê una frase banale, tra le tante banali, si dirá il caro lettore… Non proprio. Essa esprime una certa esperienza della Sicilia, e facendo le pulci ai nessi, proveremo, scherzando, ma non troppo, a dilatare il filo .

La frase, a mio avviso, presuppone tre cose.

1) “A mmia”. L’ego di chi non si ritiene in media con tutti gli altri – ma anzi si ritiene eccentrico, a parte, privilegiato – …









Leggi la notizia completa