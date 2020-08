La Pallacanestro Trapani si aggiudica le prestazione della giovane promessa Emmanuel Adeola

La Pallacanestro Trapani, ormai prossima all’inizio della nuova stagione che la vedrà impegnata nel campionato di serie A2, centra l’ingaggio del giovane Emmanuel Adeola, proveniente dalla Stella Azzurra Roma.



Emmanuel Adeola nigeriano di formazione italiana è un giocatore eclettico e di grande prospettiva, il cestista sedicenne (classe 2004) di 197 cm per 87 kg è uno dei talenti più seguiti nel panorama cestistico nazionale. Prodotto del florido vivaio della Stella Azzurra, ha disputato la scorsa stagione prima in Serie B con la Stella Azzurra Roma (mediamente in campo per 22 minuti, ha chiuso con 8.45 punti di media a partita) e poi in Serie A2 a Roseto (12 minuti di media in campo).



Queste le prime parole di Emmanuel Adeola dopo l’ufficialità del suo nuovo accordo con la società del Presidente Pietro Basciano: “Per me sarà un’esperienza di vita …









