In fiamme le montagne di Castellammare. L’incendio spento dall’Aeronautica

Anche ieri, lunedì 17 Agosto, un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) di Trapani, è stato impegnato nell’ennesimo intervento per l’estinzione di un incendio boschivo, questa volta nella zona di Castellammare del Golfo (TP) in zona Baglio Foderà.

L’elicottero HH139A provvisto di benna e quindi in assetto antincendio è decollato dalla base aerea di Trapani Birgi alle 17,30, facendo prua verso la zona colpita dal fuoco. Circa due ore e mezza di volo, durante il quale sono stati effettuati 16 sganci per un totale di circa 12.800 litri di acqua. A termine della sortita, l’equipaggio è rientrato alla base aerea di dove ha terminato il servizio antincendi.

L'ordine di decollo è giunto dal C.O.A. (Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico (FE), in coordinamento con la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.









