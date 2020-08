In 700 senza mascherina, sospesa discoteca ad Alcamo

Erano in 700, senza mascherina e non rispettavano il distanziamento sociale.

È successo, nel mese di agosto, in una discoteca ad Alcamo.

I Nas di Palermo e i carabinieri di Alcamo, impegnati in attività di controllo per il rispetto delle norme anti-covid, al termine degli accertamenti hanno disposto la sospensione immediata dell’attività per cinque giorni, con comunicazione alla Prefettura di Trapani.

Inoltre, durante il servizio è stata accertata l’attivazione abusiva di un deposito alimenti di pertinenza dell’attività.

– Chiara Conticello









