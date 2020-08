La carcassa di un delfino in stato di decomposizione è stata trovata nei giorni scorsi a Favignana.

Il mammifero si trovava in una caletta adiacente il faro di Punta Sottile. L’area è stata transennata dopo il ritrovamento e l’ispezione avvenuta a poche ore dal decesso.

Non è la prima volta che succede nelle coste della provincia di Trapani.









Leggi la notizia completa