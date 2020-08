DOPPIO APPUNTAMENTO – DOMANI E GIOVEDÌ – ALLE CAVE DI CUSA PER “SICILIA PARRA” DI SCENA LA SICILIA RECITATA E CANTATA

Doppio appuntamento – domani e giovedì – all’Area archeologica delle Cave di Cusa, a Campobello di Mazara, nell’ambito della rassegna “Sicilia Parra”. Due sere tra musica e recitazione per raccontare la Sicilia in tutte le sue sfumature.

Si inizia domani (mercoledì), ore 21,15, con “Palermitani a modo nostro”, uno spettacolo di e con Paride Benassai, sul palco con Alessandra Salerno, Marcello Mandreucci e Dario Sulis. I quattro artisti trasmetteranno vivide le emozioni di autentiche storie del nostro vissuto; testimonianze di un tempo che è una dedica, un atto d’amore nell’esplosione della lingua di Sicilia. “Palermitani a modo nostro” è uno spettacolo in cui rivivono, tra tradizione e innovazione, l’identità mediterranea e un linguaggio scenico fatto di musica e racconti, canti, corpi e gesti, immagini ed evocazioni. Benassai rivisita sulla scena le canzoni …









