Domani “Clitennestra, il processo” al Parco archeologico di Marsala

Il Circuito dei TEATRI DI PIETRA SICILIA 2020 saluta il parco archeologico di Lilibeo con “Clitennestra, il processo” testo scritto da Alma Daddario, con Valeria Contadino nel ruolo della protagonista, con la regia di Sebastiano Tringali e la direzione di Aurelio Gatti. Il 19 agosto insieme alla protagonista saranno sul palcoscenico: Carlotta Bruni, Rosa Merlino, Paola Saribas, Matteo Gentiluomo e Luca Piomponi.

Alma Daddario ha scavato nella personalità di Clitennestra che, attraverso le descrizioni di Euripide, Eschilo e Omero, conosciamo come il prototipo della donna infame, il mostro che ha commesso l’orrendo delitto di uccidere lo sposo appena tornato dalla guerra.

“Sono tutti sguardi maschili di un modello di donna opposto a quello di Penelope, sposa fedele e paziente di Ulisse” osserva la Daddario, che denuncia un pregiudizio e una sentenza già scritta. Per questo la sua è una versione in cui Clitennestra “non cerca assoluzioni …









