Coronavirus. In Sicilia attenzione su focolai, trasporti e movida

Monitorare i focolai, aumentare i controlli per il rispetto delle restrizioni anticovid, controlli negli aeroporti.

In Sicilia, come nel resto del Paese, l’obiettivo è tentare di invertire la tendenza delle ultime settimane sul fronte dei contagi da Coronavirus. Nelle ultime settimane i casi si sono incrementati considerevolmente, e soltanto ieri si è registrata una diminuzione dei nuovi positivi in Sicilia, che però vede aumentare i ricoverati.

La principale indiziata è la movida. Pub, discoteche, luoghi di svago sono i contesti più attenzionati in questo momento per limitare i nuovi contagi da Coronavirus. L’ordinanza del Ministro della Salute sulla chiusura delle discoteche e l’obbligo di mascherina nei luoghi affollati ha prodotto una raffica di eventi da ballo annullati, anche in luoghi all’aperto. Lo stop alle discoteche non piace però al Silb Fipe, associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e …









