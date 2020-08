Coronavirus. 13 nuovi positivi in Sicilia. Il bollettino di oggi

In Sicilia sono 13 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore, in leggera discesa rispetto a ieri. Stabili anche i ricoveri, sempre 60 in tutto con 6 in terapia intensiva. Gli attuali positivi così salgono a 722, in virtù di nove guariti.

Sono questi i dati dell’ultimo bollettino di oggi, 18 agosto.

Sono 662 in isolamento domiciliare. Sono 2406 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. In totale, dall’inizio dell’epidemia sono 3793 le persone contagiate mentre sono 2.795 i guariti, + 9 rispetto a ieri.

A livello nazionale sono in crescita i contagiati da Covid nelle ultime 24 ore: sono 403, 83 in più di ieri. Ma aumenta anche il numero di tamponi: quasi 54mila, contro i 30mila di ieri.













