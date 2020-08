CGIL: lettera al sindaco di Marsala sul registro dei bambini mai nati

Al Sig. Sindaco

Al Presidente del Consiglio del Comune di Marsala

Le scriventi avendo appreso dai mezzi di informazione quanto Deliberato dal Consiglio Comunale di Marsala in riferimento al “Registro dei bambini mai nati”, chiedono a tutto il Consiglio che RIFLETTA sul contenuto di tale mozione, in quanto viola il diritto alla riservatezza in materia di sanità, sfiorando un principio di anti costituzionalità e pertanto DECIDA il RITIRO di tale mozione.

Il tema in questione affrontato tratta di una materia ampiamente normata che fino ad ora ha garantito regole universali e diritti costituzionali e che pertanto “non si capisce proprio l’esigenza di minare, a meno che non si voglia mettere in discussione l’autodeterminazione delle persone, la libera scelta delle donne e imporre, attraverso provvedimenti amministrativi, nel nome del diritto alla vita, cosa …









