Cancellazioni voli Albastar da Trapani a Roma. ItaliaRimborso: “Pronti ad assistere i passeggeri”

Una vera e propria pioggia di chiamate, nell’ultima settimana, ha travolto il centralino di ItaliaRimborso, claim company leader nel settore dei rimborsi e dei risarcimenti per disservizi aerei. In particolare, moltissime delle segnalazioni dei passeggeri hanno riguardato le cancellazioni dei voli Albastar da Trapani a Roma (volo AP405).

ItaliaRimborso, a seguito della cancellazione del volo del 14 agosto, si è attivata per comprendere cosa sia accaduto, dal momento che alcuni passeggeri hanno riferito di essere stati imbarcati e, successivamente, sbarcati “a causa di un guasto tecnico”.

I nostri tecnici hanno rilevato che un aereo della compagnia aerea spagnola ha sostato nello scalo “Vincenzo Florio” di Trapani Birgi dal 12 agosto fino a stamattina (18 agosto).

Ricordiamo ai passeggeri di questo volo Trapani-Roma che, in base al Regolamento Comunitario 261 del 2004, una cancellazione che arrivi con un preavviso …









