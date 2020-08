C’è un nuovo caso di Coronavirus a Marsala

Un nuovo caso di Coronavirus a Marsala. E’ stato scoperto all’ospedale Paolo Borsellino, che ha attivato tutte le procedure di sanificazione.

Il nuovo contagiato di Marsala è un uomo, la cui età e provenienza non sono state rese note, che doveva sottoporsi ad un intervento in Urologia. Come da prassi è stato sottoposto a tampone preventivo che è risultato positivo al Covid-19. L’uomo, asintomatico, è stato trasferito a casa e si trova in isolamento domiciliare. L’Asp ha attivato le procedure anche sui familiari dell’uomo.











