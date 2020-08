Bimbo di un anno morto in Sicilia per le botte. Fermato il compagno della madre

Aveva un anno e otto mesi, Giulio. E’ arrivato in ospedale pieno di lividi, ed è morto, tra lo strazio dei medici che hanno fatto di tutto per salvarlo. Uno di loro ha accusato pure un malore per lo shock: non aveva mai visto una violenza simile.

Accade a Rosolini, in Sicilia.

Il bambino è morto all’ospedale di Modica, in provincia di Ragusa, dove era giunto in condizioni disperate e con diversi lividi sul corpo. La polizia ha fermato un uomo di 30 anni: si tratta del convivente della madre del piccolo. Sulla vicenda la procura di Siracusa ha aperta un’inchiesta: sarà l’autopsia a stabilire la causa della morte.

Il bimbo, di nome Ivan Giulio Lo Piccolo, che aveva 21 mesi, è giunto in ospedale con l’ambulanza del 118 chiamata dalla madre che vive in una casa popolare di Rosolini, in provincia di Siracusa, con l’uomo fermato, originario di Noto. …









