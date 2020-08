Artrosi del ginocchio, ascoltiamo il Dott.Francesco Giacco

L’artrosi è una malattia degenerativa della cartilagine articolare che porta all’usura del tessuto che riveste le ossa, il quale permette il movimento delle articolazioni come il ginocchio. Ce ne parla il Dott.Francesco Giacco ortopedico presso la Casa Di Cura Villa dei Gerani. L’artrosi del ginocchio fa riferimento all’usura della cartilagine articolare che comporta una diminuzione del movimento ed uno stato doloroso permanente. Si interviene quando il paziente accusa molto dolore e fa fatica a muoversi, ovvero quando si ha la completa usura della cartilagine.

Ecco il servizio.

Per maggiori informazioni: Casa Di Cura Villa dei Gerani, Via Alessandro Manzoni 83, Casa Santa Erice (TP) – tel. 0923 557311 – www.villadeigerani.tp.it









Leggi la notizia completa