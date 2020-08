Anche Italia Viva contro il “registro dei bambini mai nati” 

A Marsala il consiglio comunale ha approvato una delibera con cui si chiede l’istituzione del “Registro dei bambini mai nati”.

Nello specifico si vorrebbe modificare il regolamento cimiteriale in atto rendendo sepoltura al feto abortito con un numero di identificazione e un nome, seppure di fantasia.

A questo si accompagnerebbe l’iscrizione in un apposito registro anche contro la volontà della donna e dell’uomo che l’hanno concepito.

La delibera è palesemente incostituzionale, lede le minime libertà individuali. Il consiglio comunale marsalese, con il voto favorevole di 23 consiglieri, ha buttato al vento anni di conquiste fatte con enormi sacrifici dalle donne.

I motivi che spingono a rinunciare ad una gravidanza non possono essere sindacate e nemmeno passare sotto il giudizio o pregiudizio di chicchessia.

Una delibera che vanifica gli sforzi fatti e che deve indurre ad una riflessione:









